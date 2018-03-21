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Рыбки Данио защитят от радиации

Ученые намерены отслеживать экологически неблагоприятные факторы с помощью биодозиметра
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Фото: wikipedia.org
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В России заработала научная лаборатория, изучающая влияние радиационного фона на человека с помощью тропических рыбок Данио рерио. В дальнейшем исследования планируется проводить на местности, такого опыта пока не было нигде в мире. Эти исследования важны для снятия социальной напряженности в районах бывших ядерных полигонов и вредных производств.

Новая лаборатория организована на базе Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) им. А.И. Бурназяна ФМБА России. С помощью биодозиметров ученые хотят оценить не только радиационный фон вокруг действующих и бывших объектов атомной энергетики, мусорных полигонов, хранилищ ядерного топлива, но и вклад различных видов излучения (альфа, бета, гамма) и его источников в экологическую обстановку.

В качестве инструмента сотрудники лаборатории отдела радиобиологии ФМБЦ выбрали тропическую рыбку Данио (Danio rerio), которую еще называют «зебрафиш». Для старта исследований в лаборатории ФМБЦ создали установку замкнутого водообеспечения, которая позволяет содержать до 60 взрослых рыб-производителей. 

Радиационный фактор с помощью Данио изучают в разных странах: США, Германии, Великобритании и других. Но опыта исследования экологически неблагоприятных мест пока нет.

— Мы планируем воздействовать на рыб рентгеновским, электронным, нейтронным облучением, — рассказал «Известиям» первый заместитель гендиректора ФМБЦ Андрей Бушманов. — В этом году наша задача — отработать модель оценки радиационного неблагополучия в лабораторных условиях. Мы сымитируем малые дозы облучения. Посмотрим, есть ли изменения в геноме рыб, как их интерпретировать. Отработаем протоколы и через год поедем с ними в экологически неблагоприятные регионы.

По словам Андрея Бушманова, изменения в «рыбьей модели» коррелируют с теми, которые могут произойти с людьми. То есть если у рыбки под воздействием радиации мутирует какой-либо ген, можно прогнозировать, что такой же механизм сработает и в отношении человека.

— Рыбки помогают заглянуть на десятки лет вперед. Например, за год мы сможем отследить генотип четырех поколений, что в отношении человека возможно только за 50 лет. С помощью Данио мы можем оценить различные виды неблагоприятных экологических воздействий: химических, радиационных, токсических, — пояснил Андрей Бушманов.

Маленькая рыбка Данио уже десятки лет используется как лабораторная аквакультура. Она удобна для исследований потому, что очень быстро размножается в любое время года — за год можно получить три-четыре поколения рыбок. К тому же геном зебрафиш полностью изучен. 

В последние годы зебрафиш стала одной из самых востребованных моделей в области биомедицинских исследований, пояснил «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории канцерогенеза и старения НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Игорь Мизгирев.

— К сожалению, подавляющее большинство научных статей приходится на США, Евросоюз и, с недавних пор, Китай. В России очень мало таких лабораторий. Однако в последнее время в различных академических и медицинских учреждениях нашей страны наблюдается значительный подъем интереса к исследованиям на зебрафиш, — сказал он.

По словам Игоря Мизгирева, такого рода исследования могут стать основой для создания тест-системы, предназначенной для проведения биомониторинга радиационного загрязнения гражданских и оборонных объектов. 

Другие направления для использования зебрафиш — исследование лекарств на токсичность, поиск радиопротективных (защищающих от действия радиации) соединений.  

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