В Фукусиме снимут часть установок по контролю за радиацией

Японский государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой принял решение убрать примерно 2,4 тыс. установок слежения за уровнем радиации, которые были размещены на территории префектуры Фукусима в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1».

Их предполагается снять до конца марта 2021 года, сообщает информационное агентство «Киодо».

Сейчас в префектуре действуют около 3 тыс. установок слежения. Их будут снимать в тех районах, где давно фиксируется устойчиво низкий уровень радиации. В то же время установки будут в полном объеме оставлены в зонах, из которых проводилась эвакуация жителей, в том числе и там, куда они теперь могут вернуться после дезактивации.

В неприкосновенности будут оставлены и 600 защищенных мобильных установок, которые ведут замеры в зонах, где можно получить опасные дозы облучения.

Японские власти планируют к концу марта завершить работы по дезактивации большей части районов, пострадавших в результате аварии на АЭС весной 2011 года. Участок площадью 369 кв. км, где остается высокий уровень радиации, решено сохранить в виде полностью запретной зоны.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

В декабре прошлого года сообщалось, что японские ученые создали робота-змею для проведения исследований и очистки вышедших из строя после аварии атомных реакторов АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Разработкой уникального робота занимались инженеры компании Toshiba.