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Японцы вспоминают жертв цунами и аварии на АЭС «Фукусима-1»

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Граждане Японии вспоминают трагические события 11 марта 2011 года, когда разрушительная волна цунами после землетрясения магнитудой 9,0 унесла жизни более тыс. человек. В то же время в префектуре Фукусима произошла на АЭС «Фукусима-1», которая стала причиной ядерного кризиса в стране.

Как пишет ТАСС, 11 марта по всей стране пройдут мероприятия в память о жертвах природного катаклизма. Больше всего от последствий цунами пострадали префектуры Иватэ, Мияги и Фукусима. За семь лет многие разрушенные города и поселения были отстроены заново, однако часть местных жителей все еще вынуждены оставаться во временных жилищах.

«Многие люди из префектуры Фукусима все еще вынуждены вести жизнь беженцев. Мы хотим ускорить процесс восстановления региона, чтобы каждая семья как можно скорее могла вернуться в свои дома», — заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

После аварии на атомной станции зараженными радиацией оказались территории площадью 1 тыс. 150 кв. км. В мае 2012 из этой зоны были эвакуированы почти 165 тыс. человек. К концу марта 2016 года были завершены работы по дезактивации 11 городов и поселков, однако высокий уровень радиации еще остается районе площадью 369 кв. км, он считается полностью запретным.

Власти объявили минуту молчания в 14:46 по местному времени (08:46 мск). В это время семь лет назад был зафиксирован подземный толчок у побережья префектуры Мияги.

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