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Туристку убило молнией во время похода во Владимирской области

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Уральская туристка погибла во время похода возле реки Клязьмы во Владимирской области. В девушку ударила молния.

Погибшая вместе с пятью друзьями отправилась в поход на два дня. В воскресенье девушка находилась под деревом, когда разыгралась гроза. В дерево ударила молния, в результате туристка получила смертельную травму. Прибывшие на место медики констатировали смерть уроженки Урала. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

По данным очевидцев, грома слышно не было, поэтому удара молнии никто не ожидал.

Как сообщал портал iz.ru, в Хакасии разрядом молнии убило 15 коров. Пастух не пострадал, так как в момент происшествия отлучился за дождевиком.

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