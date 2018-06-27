Дом полностью сгорел после удара молнии в Омской области

Жилой дом полностью выгорел в селе Березовка Азовского района Омской области после того, как в него попала молния. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области, сообщение о возгорании жилого дома поступило 26 июня в 18:26, но прибывшие на место спасатели обнаружили, что дом горит уже по всей площади.

По предварительным данным, причиной возгорания стал грозовой разряд, который попал в дом, сообщает ИА «Город 55».

Из-за позднего обнаружения пожара дом площадью 120 кв. м из бруса выгорел полностью. Информации о пострадавших нет. Пожарные сумели предотвратить возгорание двух соседних домов.

В ликвидации возгорания были задействованы три единицы техники.