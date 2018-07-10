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Швейцария открыла спор в ВТО против американских пошлин

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Фото: Global Look Press/Udo Bernhart
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Швейцария открыла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу введенных США пошлин на сталь и алюминий. Об этом информирует агентство Reuters во вторник, 10 июля.

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Представители конфедерации назвали меры Вашингтона незаконными.

«По мнению Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, как утверждают США, были введены для защиты нацбезопасности страны, не отвечают нормам закона», — указано в заявлении.

По правилам ВТО, Вашингтон должен в течение 60 дней урегулировать эту проблему. По истечении указанного срока Швейцария может обратиться к руководству организации с требованием вынести этот вопрос на рассмотрение коллегии судей. 

В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. Для стран ЕС, Мексики и Канады вступление в силу этого решения отсрочили до 1 июня.

Россия подала в июне иск в ВТО на американские пошлины. Аналогичные заявления направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

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