Швейцария открыла спор в ВТО против американских пошлин

Швейцария открыла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу введенных США пошлин на сталь и алюминий. Об этом информирует агентство Reuters во вторник, 10 июля.

Представители конфедерации назвали меры Вашингтона незаконными.

«По мнению Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, как утверждают США, были введены для защиты нацбезопасности страны, не отвечают нормам закона», — указано в заявлении.

По правилам ВТО, Вашингтон должен в течение 60 дней урегулировать эту проблему. По истечении указанного срока Швейцария может обратиться к руководству организации с требованием вынести этот вопрос на рассмотрение коллегии судей.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. Для стран ЕС, Мексики и Канады вступление в силу этого решения отсрочили до 1 июня.

Россия подала в июне иск в ВТО на американские пошлины. Аналогичные заявления направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.