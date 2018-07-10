Басков вызвался провести свадьбу Бузовой

«Золотой голос» российский эстрады Николай Басков заявил о готовности провести свадьбу певицы Ольги Бузовой. Артист намекнул, что телеведущая может выйти замуж за своего бывшего бойфренда Тимофея Майорова.

«Ну что ж ,дорогие друзья!!!! Если мой друг решиться сделать предложение Олечке , пока другие претенденты не завоюют её сердце,то я веду эту свадьбу», — написал певец в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. iz.ru).

При этом артист не уточнил, собирается ли Майоров предлагать Бузовой руку и сердце.

В январе бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов женился на вице-мисс Россия 2014 года Анастасии Костенко.

По слухам, у Майорова был роман с Бузовой в 2009 году, передает РЕН ТВ.