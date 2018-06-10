Бузова встала на колени перед пришедшими в ее ресторан фанатами

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла совладать с эмоциями и упала на колени перед фанатами, которые пришли на открытие ее первого ресторана в Москве.

Артистка разместила видео в своих социальных сетях. На кадрах видно, как она пробежалась вдоль огромной толпы поклонников и упала на колени.

Заведение Бузовой под названием BuzFOOD расположено на Цветном бульваре, недалеко от заведения рэпера Тимати Black Star Burger, отмечает телеканал РЕН ТВ.

В начале мая стало известно, что Бузова планирует запустить собственную соцсеть, которая сможет заменить Facebook и Telegram на территории России.