Милонов оценил желание Бузовой выступить на «Евровидении-2019»

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своем отношении к телеведущей Ольге Бузовой и международному песенному конкурсу «Евровидение».

Политик пояснил, что в принципе он очень плохо относится к «рептилоидам из телешоу «Дом-2» в любых «реинкарнациях». Впрочем, его реплики в адрес Бузовой были куда более гуманными, чем в отношении победительницы «Евровидения-2018» — израильской певицы Нетты Барзилай.

«Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее (Бузову) не пропустят (на «Евровидение»), потому что она не такая страшная», — приводит слова депутата «5 канал».

Вместе с тем, по мнению Милонова, музыкальный конкурс уже исчерпал себя и поэтому не надо «заниматься отношениями с его трупом».

Тем не менее певица Бузова уверяет, что может достойно представить Россию на следующем «Евровидении». Она раскритиковала выступление Юлии Самойловой, назвав ее слабой участницей для такого масштабного мероприятия.