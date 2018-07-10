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Назван возраст старейшего предпринимателя в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали о самом пожилом предпринимателе в России. По данным ведомства, им является 94-летний москвич.

Мужчина имеет бизнес в области розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, пишет RT.

В конце июня был назван самый молодой российский предприниматель — им оказался 14-летний житель Москвы, ведущий бизнес в области дополнительного образования.

С начала 2018 года число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, в I квартале было зарегистрировано около 17 тыс. заявок на оформление индивидуального предпринимательства.

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