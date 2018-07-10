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Минтруд предлагает освободить самозанятых от трудовых договоров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Минтруд РФ предлагает освободить самозанятых граждан от заключения трудовых договоров с физическими лицами. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.

«У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен», — цитирует Топилина агентство «РИА Новости».

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По словам министра, основной пакет поправок в Трудовой кодекс готовит Минфин, некоторые предложения разработал и Минтруд, однако воспользуется ли ими Минфин, «будет зависеть от того, как они пропишут свои предложения в законодательство».

В конце июня в Минюсте предложили расширить категорию самозанятых граждан — к данному статусу предлагается относить также граждан, которые сами производят и продают товары.

Подходящие под определение граждане не смогут брать на работу сотрудников и регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, но будут обязаны уведомлять налоговую инспекцию о работе. 

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