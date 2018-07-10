КНДР отказалась создавать с США рабочую группу по денуклеаризации

Пхеньян и Вашингтон не смогли договориться о процессе денуклеаризации Корейского полуострова, в связи с чем власти КНДР не согласились на создание совместной с США рабочей группы для выработки плана действий.

При этом американская сторона создала подобную группу, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт. Отказ Северной Кореи от проработки вопроса свидетельствует о разногласиях во взглядах стран на денуклеаризацию, сообщает ТАСС. Так, в США предлагают провести процесс быстро и в полном объеме, а в КНДР настаивают на поэтапном подходе.

12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров в Сингапуре. Стороны договорились о том, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Договоренность о создании рабочих групп была достигнута 7 июля в ходе встречи госсекретаря США Майка Помпео с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Стороны обсудили способы реализации договоренностей, однако по итогам переговоров в Пхеньяне выразили сожаление в связи с позицией Вашингтона.