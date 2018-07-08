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Помпео надеется на сближение США и КНДР по примеру с Вьетнамом

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Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал КНДР последовать примеру Вьетнама и нормализовать отношения с Соединенными Штатами. Об этом дипломат заявил на встрече с представителями бизнеса в столице Вьетнама Ханое 8 июля.

Глава Госдепартамента рассказал, что в один прекрасный день США и КНДР достигнут такого уже уровня сотрудничества, что и с бывшим врагом США — Вьетнамом, сообщает «РИА Новости». Он добавил, что американский президент Дональд Трамп верит в такую возможность.

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«Если они смогут сделать это, их будут помнить, а председателя Кима [Чен Ына] запомнят как героя корейского народа», — считает Помпео.

В Пхеньяне 7 июля состоялась двусторонняя встреча госсекретаря США Майка Помпео с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

После переговоров Помпео заявил, что они обсудили, как странам добиться реализации договоренностей по денуклеаризации Северной Кореи. В КНДР по итогам встречи выразили сожаление в связи с позицией США. Пхеньян утверждает, что Ким Ён Чхоль выступал лишь за расширение обменов между двумя государствами и объявление о прекращении состояния войны на Корейском полуострове.

12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров в Сингапуре. Стороны договорились о том, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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