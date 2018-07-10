Прилепин рассказал о планах после возвращения из ДНР

Российский писатель Захар Прилепин, решивший покинуть пост замкомандира батальона армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) и вернуться в Россию, рассказал о своих планах на будущее.

По его словам, он намерен реализовать ряд проектов, связанных с Донбассом, которые было трудно осуществить, находясь в ДНР.

«Есть разнообразные интеллектуальные, политологические и прочие ресурсы, которые необходимо подтянуть в Донбасс, чтобы жизнь в республике выглядела так, как мы о ней мечтали. Я хотел бы подтянуть несколько хороших консультантов по экономике. Также есть желание создать политологический клуб», –– цитирует его RT.

Писатель отметил, что вместе с актером Иваном Охлобыстиным намерен собрать 25–35 россиян, которые будут реализовывать проекты с Донецком. Также Прилепин собирается написать биографию Сергей Есенина.

«Постараюсь еще в этом году успеть не очень большую, но очень дерзкую книжку о Сергее Есенине написать», — сказал он.

При этом Прилепин собирается остаться куратором своего батальона, советником главы ДНР и руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а в случае обострения ситуации намерен вернуться в состав батальона.

«В случае любых проблем я появлюсь в Донбассе и буду пытаться в ручном режиме их разрешать», — подчеркнул писатель.

По его словам, за несколько лет в Донбассе он «сильно постарел и морально, и физически», в связи с чем у него сильно ухудшилось состояние здоровья.

«Не буду делать из этого тайну, я демобилизовался, приехал в Москву, и у меня в первую же ночь случился приступ. Я думал ночью, что умру. Врачи в больнице сказали, что у меня хронически плохой сон и живу я в состоянии стресса», — рассказал он.

С 2014 года власти Украины ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, отказавшихся признавать итоги госпереворота на Украине.

9 июля Прилепин назвал причину своего ухода из батальона.