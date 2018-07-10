Джастин Бибер подтвердил помолвку с Хейли Болдуин

Канадский певец Джастин Бибер прокомментировал информацию СМИ о его помолвке с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин.

«Хейли, я так сильно люблю всё, что связано с тобой! Я так стремлюсь провести свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя, любя тебя терпеливо и ласково. <…> Мое сердце полностью и всецело твое, и ты всегда будешь для меня на первом месте. Ты — любовь моей жизни, Хейли Болдуин, и я не захочу провести ее с кем-нибудь другим», — написал исполнитель в Instagram под фотографией, на которой Болдуин целует его.

Также певец назвал дату помолвки — 7 июля (07.07), и заявил, что верит в магию чисел. В конце послания своей избраннице Бибер выразил надежду, что его младшие брат и сестра увидят «здоровый стабильный брак и будут стремиться к тому же».

Через несколько минут в Twitter Болдуин ответила певцу взаимным признанием в любви.

О помолвке СМИ написали 9 июля. Сообщалось, что артист сделал Болдуин предложение во время отдыха на Багамах вечером 7 июля: во время ужина в ресторане он попросил посетителей убрать телефоны, а затем обратился к своей девушке.

Хейли Болдуин — младшая дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина. Ее отношения с Бибером начались в 2015–2016 годах, но затем пара рассталась. Месяц назад они снова сошлись — после того, как певец расстался с актрисой Селеной Гомес.