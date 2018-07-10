Альбом Дрейка прослушали более миллиарда раз спустя неделю после релиза
Пятый студийный альбом канадского рэпера Дрейка под названием Scorpion побил мировой рекорд по количеству прослушиваний за первую неделю со дня релиза: с 29 июля его прослушали более миллиарда раз. Об этом сообщает портал Pressparty.com со ссылкой на лейбл звукозаписи Republic Records.
Отмечается, что альбом побил рекорд в истории американской музыки всего за три дня, а мировой рекорд — за четыре дня. Scorpion лидирует в списке Billboard 200.
«Он может стать лучшим дебютом потоковой эры», — сказано на сайте.
В альбоме Scorpion 25 треков, он соединяет в себе композиции в двух направлениях — рэп и R&B. В записи принял участие рэпер Jay-Z. В песне Don’t Matter to Me содержится неизданная ранее вокальная партия Майкла Джексона, которую король поп-музыки не успел представить поклонникам. В композиции голос рэпера наложен на запись песни Джексона.