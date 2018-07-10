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Альбом Дрейка прослушали более миллиарда раз спустя неделю после релиза

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пятый студийный альбом канадского рэпера Дрейка под названием Scorpion побил мировой рекорд по количеству прослушиваний за первую неделю со дня релиза: с 29 июля его прослушали более миллиарда раз. Об этом сообщает портал Pressparty.com со ссылкой на лейбл звукозаписи Republic Records.

Отмечается, что альбом побил рекорд в истории американской музыки всего за три дня, а мировой рекорд — за четыре дня. Scorpion лидирует в списке Billboard 200.

«Он может стать лучшим дебютом потоковой эры», — сказано на сайте.

В альбоме Scorpion 25 треков, он соединяет в себе композиции в двух направлениях — рэп и R&B. В записи принял участие рэпер Jay-Z. В песне Don’t Matter to Me содержится неизданная ранее вокальная партия Майкла Джексона, которую король поп-музыки не успел представить поклонникам. В композиции голос рэпера наложен на запись песни Джексона.

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