СМИ узнали о подписании XXXTentacion крупного контракта перед смертью

Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, незадолго до смерти подписал крупный контракт. Исполнитель планировал выпустить новый альбом.

По информации The New York Times, Онфрой подписал соглашение с лейблом Empire. Сумма сделки составила $10 млн. Согласно контракту, записи XXXTentacion не могут быть обнародованы до октября текущего года.

Рэпер был застрелен 18 июня при выезде из мотосалона в американском штате Флорида. Ему было 20 лет. По сведениям полиции, на музыканта напали двое вооруженных людей в капюшонах, причем на лице у стрелявшего была красная маска. Онфрой получил тяжелое ранение, впал в кому и скончался уже в больнице. 21 июня стало известно, что полиции удалось найти подозреваемого в убийстве. Им оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс. В конце июня вышел посмертный клип XXXTentacion.

Дебютный альбом XXXTentacion «17» вышел в августе 2017 года. Он занял второе место в чарте Billboard 200. Журнал XXL внес рэпера в список главных молодых исполнителей года. Его второй альбом «?», вышедший 16 марта нынешнего года, в апреле набрал 1 млрд прослушиваний в Сети.