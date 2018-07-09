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СМИ узнали о подписании XXXTentacion крупного контракта перед смертью

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/ SMG
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Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, незадолго до смерти подписал крупный контракт. Исполнитель планировал выпустить новый альбом.

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По информации The New York Times, Онфрой подписал соглашение с лейблом Empire. Сумма сделки составила $10 млн. Согласно контракту, записи XXXTentacion не могут быть обнародованы до октября текущего года.

Рэпер был застрелен 18 июня при выезде из мотосалона в американском штате Флорида. Ему было 20 лет. По сведениям полиции, на музыканта напали двое вооруженных людей в капюшонах, причем на лице у стрелявшего была красная маска. Онфрой получил тяжелое ранение, впал в кому и скончался уже в больнице. 21 июня стало известно, что полиции удалось найти подозреваемого в убийстве. Им оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс. В конце июня вышел посмертный клип XXXTentacion.

Дебютный альбом XXXTentacion «17» вышел в августе 2017 года. Он занял второе место в чарте Billboard 200. Журнал XXL внес рэпера в список главных молодых исполнителей года. Его второй альбом «?», вышедший 16 марта нынешнего года, в апреле набрал 1 млрд прослушиваний в Сети.

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