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Борьбу с дронами включили в боевую подготовку

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Минобороны разработали новую систему борьбы с дронами на основе опыта боевых действий в Сирии — теперь беспилотники будут сбивать из всех видов стрелкового оружия, а для борьбы с дронами задействуют не только войсковую ПВО, но и личный состав Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Специальные упражнения военные начнут осваивать уже осенью. Военнослужащие будут не только учиться стрелять по имитирующей беспилотник мишени, но и отрабатывать действия в составе подразделения. Учебные задачи по поражению дронов будут выполняться при проведении боевых стрельб взводов, а также ротных, батальонных и бригадных тактических учений.

Таким образом, тренироваться будут не только стрелковые подразделения, но и танкисты, артиллеристы, а также военнослужащие подразделений боевого и материально-технического обеспечения (разведчики, связисты, ремонтники и т. д.).

«В боевой обстановке общевойсковые подразделения, как правило, будут вести борьбу с малогабаритными низколетящими дронами. Обычно они выполняют разведывательные функции. Сбить такой аппарат необходимо как можно быстрее, иначе вскоре может последовать артиллерийский удар. Не всегда это могут оперативно сделать средства ПВО. <…> Сбивать беспилотники может также спешенная пехота — сосредоточенным огнем», — прокомментировал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отстрел дронов включили в боевую подготовку

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