Прямой эфир

В России разрабатывают способный «глушить» спутники самолет

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России создается новый самолет, способный выводить из строя военные спутники. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Устранение с орбиты
Почему США озаботились противоспутниковым оружием России и Китая

По предварительным данным, новый самолет разрабатывается на смену Ил-22ПП «Порубщик», которые сейчас поступают на вооружение в Воздушно-космические силы (ВКС), пишет «РИА Новости».

Вести радиоэлектронное подавление любых целей, в том числе наземных, морских и воздушных, самолет сможет благодаря новому бортовому оборудованию. Также источник сообщил, что эскизный проект самолета уже готов, скоро начнется опытно-конструкторская работа.

Назовут новый самолет «Порубщик-2», однако в ВКС он может поступить и под другим названием. Разработка может осуществляться на базе имеющихся на вооружении Ил-76 или Ту-214.

Сейчас на вооружении ВКС находятся три самолета, способных «глушить» спутники. Они созданы на базе Ил-22, производство которых уже завершено, в результате чего создается новая модель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербург ко Дню ВМФ прибыли Су-24 из Крыма
В Госдуме сравнили стоимость Су-57 и американских аналогов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017