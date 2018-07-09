В России разрабатывают способный «глушить» спутники самолет

В России создается новый самолет, способный выводить из строя военные спутники. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По предварительным данным, новый самолет разрабатывается на смену Ил-22ПП «Порубщик», которые сейчас поступают на вооружение в Воздушно-космические силы (ВКС), пишет «РИА Новости».

Вести радиоэлектронное подавление любых целей, в том числе наземных, морских и воздушных, самолет сможет благодаря новому бортовому оборудованию. Также источник сообщил, что эскизный проект самолета уже готов, скоро начнется опытно-конструкторская работа.

Назовут новый самолет «Порубщик-2», однако в ВКС он может поступить и под другим названием. Разработка может осуществляться на базе имеющихся на вооружении Ил-76 или Ту-214.

Сейчас на вооружении ВКС находятся три самолета, способных «глушить» спутники. Они созданы на базе Ил-22, производство которых уже завершено, в результате чего создается новая модель.