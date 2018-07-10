Прямой эфир

ООН заявила о проблемах с доступом к питьевой воде у 2,1 млрд человек

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 2,1 млрд человек в мире испытывают трудности в доступе к безопасной питьевой воде. Об этом говорится в докладе ООН о воде и санитарии, представленном 10 июля на политическом форуме высокого уровня.

«Достижение всеобщего доступа к безопасной и недорогой питьевой воде означает предоставление простейшего водоснабжения 844 млн человек и улучшение качества обслуживания до 2,1 млрд человек, которые сейчас испытывают с этим сложности», — приводит «РИА Новости» выдержку из доклада.

По данным ООН, около 70% пресной воды приходится на сельское хозяйство, и небольшое сокращение этого объема улучшило бы ситуацию с водой в других секторах.

Также эксперты указали на необходимость восстановления экосистем, связанных с водой.

«В течение прошлого века мир потерял 70% своих естественных водно-болотных угодий, поддержание и восстановление экосистем, связанных с водой, имеют жизненно важное значение для социального благосостояния и экономического роста», — говорится в докладе.

Кроме того, в ООН отметили, что 2,3 млрд людей по всему миру не имеют базовых санитарных условий, в том числе доступа к туалетам и средствам для мытья рук.

«Более 2,3 млрд человек не имеют базовых санитарных условий, 892 млн по-прежнему практикуют открытую дефекацию, а 4,5 млрд человек лишены элементарных санитарных условий», — добавили эксперты.

19 июня в ООН сообщили, что число вынужденных переселенцев в мире достигло 68,5 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мексика обратится в ООН из-за разделения нелегальных мигрантов и их детей в США
Бен Стиллер назначен послом доброй воли ООН по беженцам


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017