ООН заявила о проблемах с доступом к питьевой воде у 2,1 млрд человек

Около 2,1 млрд человек в мире испытывают трудности в доступе к безопасной питьевой воде. Об этом говорится в докладе ООН о воде и санитарии, представленном 10 июля на политическом форуме высокого уровня.

«Достижение всеобщего доступа к безопасной и недорогой питьевой воде означает предоставление простейшего водоснабжения 844 млн человек и улучшение качества обслуживания до 2,1 млрд человек, которые сейчас испытывают с этим сложности», — приводит «РИА Новости» выдержку из доклада.

По данным ООН, около 70% пресной воды приходится на сельское хозяйство, и небольшое сокращение этого объема улучшило бы ситуацию с водой в других секторах.

Также эксперты указали на необходимость восстановления экосистем, связанных с водой.

«В течение прошлого века мир потерял 70% своих естественных водно-болотных угодий, поддержание и восстановление экосистем, связанных с водой, имеют жизненно важное значение для социального благосостояния и экономического роста», — говорится в докладе.

Кроме того, в ООН отметили, что 2,3 млрд людей по всему миру не имеют базовых санитарных условий, в том числе доступа к туалетам и средствам для мытья рук.

«Более 2,3 млрд человек не имеют базовых санитарных условий, 892 млн по-прежнему практикуют открытую дефекацию, а 4,5 млрд человек лишены элементарных санитарных условий», — добавили эксперты.

19 июня в ООН сообщили, что число вынужденных переселенцев в мире достигло 68,5 млн человек.



