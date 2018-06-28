Мексика обратится в ООН из-за разделения нелегальных мигрантов и их детей в США

Мексика попросит ООН вмешаться в ситуацию с разделением семей мигрантов в США. Об этом заявлении главы мексиканского МИДа Луиса Видегарая сообщается на сайте ведомства.

«В четверг в Нью-Йорке Видегарай проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, на которой попросит о вмешательстве международной организации с целью не допустить разделения детей с их родителями на границе вне зависимости от их миграционного статуса», — говорится в сообщении.

С середины апреля по конец мая власти США разлучили более 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается.