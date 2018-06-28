Власти США готовятся разместить 12 тыс. нелегальных иммигрантов на военной базе

Запрос о подготовке на территории одной из американских военных баз места для размещения 12 тыс. нелегальных иммигрантов с семьями подготовило Министерство внутренней безопасности США, сообщает Associated Press в среду, 27 июня.

При этом две тыс. мест должны быть в течение следующих 45 дней готовы на постоянной основе, остальные, как ожидается, будут предоставлять по мере необходимости, отмечает ТАСС.

23 июня сообщалось, что временные палаточные города для 25 тыс. мигрантов планирует создать США на заброшенных аэродромах ВМС в штате Алабама. Также два лагеря для 47 тыс. мигрантов предлагается разместить на территории неиспользуемых военных баз ВМС около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии.