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На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться

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На пляжах Анапы запрещено купание из-за слишком холодной воды в море. Об этом сообщается на сайте муниципального образования города.

«В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено», –– говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воды составляет от 14 до 20 градусов. Такое понижение температуры обусловлено подъемом глубинных холодных вод к поверхности.

Также закрыты пляжи Геленджика. Причиной стала авария на канализационно-насосной станции в пятницу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, последствия прорыва канализации еще не устранены.

Туристам запрещено купание на пляжах по всей Геленджикской бухте.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В этом году прогнозируется турпоток на уровне 16,2 млн человек.

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