Украинский телеведущий рассказал о 400-летней войне с Россией

Украина воюет с Россией уже четыре столетия, заявил телеведущий Виталий Гайдукевич в эфире украинского «Пятого канала».

Журналист увязал гражданскую войну в Донбассе с походом гетмана Петра Сагайдачного на Москву в 1618 году.

По его словам, это событие можно считать началом «большой освободительной войны» между Украиной и Россией (в действительности Московский поход Сагайдачного был эпизодом русско-польской войны. — Ред.).

«По сути, то, что сейчас на востоке делают солдаты BCУ, — это то же самое, что делал Сагайдачный с казаками под стенами Кремля», — заявил телеведущий.

В апреле 2018 года украинский замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявлял, что противостояние между Украиной и Россией длится на протяжении трех столетий.

Ранее в июле депутат Верховной рады Андрей Ильенко заявил, что Россия «ворует чужую историю, начиная со своего названия». По мнению парламентария, «до Петра I она (Россия. — Ред.) называлась Московией».

Президент России Владимир Путин 7 июня в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о возможности третьей мировой войны. По его словам, ее начало сдерживает понимание того, что она может стать концом для всего живого.