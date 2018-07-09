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Порошенко назвал «Северный поток – 2» экономически бессмысленным

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Президент Украины Петр Порошенко заявил об экономической нецелесообразности проекта «Северный поток – 2».

«Это исключительно политический проект. Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС», — написал Порошенко в Twitter в понедельник, 9 июля.

Украинский лидер заявил в июне, что Киев работает над созданием в Евросоюзе группы, которая должна остановить реализацию проекта «Северный поток – 2». Также в июне зампред Верховной рады Украины Оксана Сыроед называла газопровод «Северный поток – 2» оружием России, находящимся в Берлине.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Он предполагает строительство двух ниток мощностью 55 млрд куб. м в год. Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять выгоду от транзита газа. Недоволен и Вашингтон, который хочет поставлять в Европу свой СПГ.

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