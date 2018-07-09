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Машина такси влетела в жилой дом в Брянске

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Авария с участием машины такси произошла в Советском районе Брянска. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого столкнулись такси Volkswagen Jetta и «ВАЗ».

От удара иномарку вынесло на тротуар. Машина врезалась в стену жилого дома, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что официальной информации о случившемся пока не поступало. Также ничего неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Портал iz.ru накануне сообщал об аварии в уезде Ортаджа в Турции, в результате которой пострадали шесть россиян. На трассе Мугла–Фетхие микроавтобус с российскими туристами столкнулся с трактором.

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