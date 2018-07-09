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Макарова проиграла Джорджи в 4-м круге Уимблдона

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Фото: REUTERS/Toby Melville TPX
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Екатерина Макарова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Уимблдон. Россиянка уступила итальянской спортсменке Камиле Джорджи.

Встреча, завершившаяся со счетом 2:0 (6:3; 6:4), продолжалась 1 час 30 минут, сообщает пресс-служба WTA.

В четвертьфинале итальянская теннисистка сыграет с победительницей пары Серена Уильямс (США) — Евгения Родина (Россия).

Помимо Родиной, Россию на турнире представляет Дарья Касаткина. В 4-м круге она сыграет с бельгийской теннисисткой Элисон ван Эйтванк.

Уимблдон — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, US Open и Roland Garros. Матчи проходят на травяном покрытии. Призовой фонд турнира превышает $44 млн.

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