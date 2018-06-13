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Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Бирмингеме

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Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Куденко
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Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме. Спортсменка отметила, что расстроена этим решением.

«Мне нужно заботиться о своем теле и здоровье, и иногда это означает, что нужно принимать тяжелые решения, как это», — приводит слова Шараповой RT.

Сообщается, что турнир в Бирмингеме пройдет с 16 по 24 июня.

Ранее Шарапова заявила, что расстроена решением американки Серены Уильямс сняться с «Ролан Гаррос», которая отказалась от участия во встрече против россиянки в 1/8 финала турнира из-за травмы руки. Российская теннисистка уступила испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале турнира.

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