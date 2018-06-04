Шарапова без борьбы вышла в четвертьфинал Roland Garros

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с матча 4-го круга Roland Garros, где должна была сыграть с россиянкой Марией Шараповой.

Она не смогла выйти на корт из-за травмы руки. Таким образом, в следующую стадию турнира выходит российская спортсменка, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертьфинале Шарапова встретится с победительницей пары Гарбинье Мугурса (Испания) — Леся Цуренко (Украина). Встреча пройдет во вторник, 5 июня.

За выход в полуфинал турнира поборется еще одна россиянка — Дарья Касаткина. Ее соперницей будет американка Слоан Стивенс.

Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) наряду с Australian Open, US Open и Wimbledon является турниром «Большого шлема». Его призовой фонд превышает $45 млн.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter