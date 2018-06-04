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Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в 4-м круге Rolland Garros обыграла представительницу Дании Каролину Возняцки и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема. Встреча завершлиась со счетом 2:0 (7:6; 6:3).

За путевку в полуфинал россиянка поборется с десятой ракеткой мира, американкой Слоан Стивенс. Встреча состоится во вторник, 5 июня.

Россию в турнире также представляет Мария Шарапова. В 4-м круге россиянка сразится с американкой Сереной Уильямс.

Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros) является одним из четырех турниров Большого шлема. Матчи проходят в Париже на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $45 млн.

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