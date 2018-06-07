Симона Халеп стала первой финалисткой «Ролан Гаррос» 2018 года

Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии победила испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу в полуфинале «Ролан Гаррос».

Матч завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 26-летней румынки, сообщает ТАСС. В финале Халеп предстоит сыграть с победительницей полуфинала, в котором сойдутся американки Мэдисон Киз и Слоан Стивенс.

Для Халеп этот финал Открытого чемпионата Франции станет третьим в карьере. В 2014 году в финале она уступила Марии Шараповой, а в 2017-м — латвийке Елене Остапенко.

6 июня в четвертьфинале турнира Шарапова проиграла Мугурусе со счетом 2:6, 1:6. «Ролан Гаррос» завершится 10 июня.