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Симона Халеп стала первой финалисткой «Ролан Гаррос» 2018 года

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии победила испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу в полуфинале «Ролан Гаррос».

Матч завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 26-летней румынки, сообщает ТАСС. В финале Халеп предстоит сыграть с победительницей полуфинала, в котором сойдутся американки Мэдисон Киз и Слоан Стивенс.

Для Халеп этот финал Открытого чемпионата Франции станет третьим в карьере. В 2014 году в финале она уступила Марии Шараповой, а в 2017-м — латвийке Елене Остапенко.

6 июня в четвертьфинале турнира Шарапова проиграла Мугурусе со счетом 2:6, 1:6. «Ролан Гаррос» завершится 10 июня.

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