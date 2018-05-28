Шарапова снялась в американском сериале

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съемках американского сериала «Миллиарды». Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

«Не уверена, все ли у меня получилось, но это был замечательный опыт. Пять часов утра не такое плохое время, когда ты сидишь рядом с двумя талантливыми актерами», — написала спортсменка, выложив совместную фотографию с актерами Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 27 Май 2018 в 1:47 PDT



Мария Шарапова в настоящий момент занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).