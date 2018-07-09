Минфин унифицировал минимальную цену на водку
Минфин России установил минимальную розничную цену (МРЦ) на всю водку от 37 до 40 градусов на уровне 205 рублей за поллитровую бутылку. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, ранее МРЦ на водку крепостью от 37 до 38 градусов составляла 196 рублей, от 38 до 39 градусов — 201 рубль, а от 39 до 40 градусов — 205 рублей.
При этом минимальная отпускная цена на водку с завода-производителя составляет 173 рубля, оптовая — 178 рублей.
Документ был зарегистрирован в Минюсте 5 июля, размещен 6 июля и вступает в силу через 45 дней со дня его опубликования.
МРЦ на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.