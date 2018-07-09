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Минфин унифицировал минимальную цену на водку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Минфин России установил минимальную розничную цену (МРЦ) на всю водку от 37 до 40 градусов на уровне 205 рублей за поллитровую бутылку. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, ранее МРЦ на водку крепостью от 37 до 38 градусов составляла 196 рублей, от 38 до 39 градусов — 201 рубль, а от 39 до 40 градусов — 205 рублей.

При этом минимальная отпускная цена на водку с завода-производителя составляет 173 рубля, оптовая — 178 рублей. 

Документ был зарегистрирован в Минюсте 5 июля, размещен 6 июля и вступает в силу через 45 дней со дня его опубликования.

МРЦ на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством

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