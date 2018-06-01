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Нелегальный алкоголь на 6,5 млн рублей изъяли в Пскове

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Полиция обнаружила склад с контрафактным алкоголем в Пскове. Правоохранительные органы изъяли более 40 тыс. бутылок фальсификата.

Продажу нелегального спиртного собирались организовать трое местных жителей. Они закупили немаркированные водку и коньяк разных марок и арендовали помещение для склада. Общая стоимость фальсификата составила около 6,5 млн рублей. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

В ходе проверки было установлено, что спиртное не соответствует требованиям ГОСТа. По факту изъятия алкогольной продукции возбуждено уголовное дело.

Как сообщал портал iz.ru, в Саратове двое школьников госпитализированы с отравлением алкоголем. Прокуратура проводит проверку, мальчики могут быть поставлены на учет в полиции.

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