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Васильева пообещала вырастить для школ новых психологов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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При Министерстве просвещения появится должность главного внештатного психолога. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева.

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По словам министра, такая должность будет введена не только при федеральном министерстве, но и при региональных. «Мы также очень надеемся, что в ближайшее время подготовим новую плеяду психологов, которые придут в школы», — цитирует ТАСС ее выступление на форуме «Территория смыслов».

2 июля Васильева заявила, что Министерство просвещения России планирует внедрить в школах систему распознавания лиц. По ее словам, это надежнее, чем другие охранные системы. Кроме того, министр подчеркнула, что видеоидентификация обходится дешевле.

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