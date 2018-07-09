Васильева пообещала вырастить для школ новых психологов
При Министерстве просвещения появится должность главного внештатного психолога. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева.
По словам министра, такая должность будет введена не только при федеральном министерстве, но и при региональных. «Мы также очень надеемся, что в ближайшее время подготовим новую плеяду психологов, которые придут в школы», — цитирует ТАСС ее выступление на форуме «Территория смыслов».
2 июля Васильева заявила, что Министерство просвещения России планирует внедрить в школах систему распознавания лиц. По ее словам, это надежнее, чем другие охранные системы. Кроме того, министр подчеркнула, что видеоидентификация обходится дешевле.