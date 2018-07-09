Появилось видео горящего военного грузовика с боеприпасами в Приморье

Очевидцы сняли на видео взрывы боеприпасов в военном грузовике в Приморье. Ролик размещен в паблике Марк Чернослив в соцсети Instagram.

По словам автора видео, инцидент произошел в районе поселка Липовцы, в грузовике взрываются боеприпасы и танковые снаряды. На кадрах видно горящее транспортное средство и слышны хлопки.

Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск)18+ (@mark2_che) 8 Июл 2018 в 10:33 PDT

Ранее об инциденте сообщили в администрации Приморского края. По данным чиновников, автомобиль загорелся в в 50 км от поселка Пограничный в районе села Дружба. Из близлежащих домов эвакуировали 28 жителей. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать.