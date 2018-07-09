«Человек-муравей» сместил «Суперсемейку»

В российском прокате произошла долгожданная пересменка. После трехнедельного триумфа вторую «Суперсемейку» наконец потеснила новинка. По данным ЕАИС, кинокомикс «Человек-муравей и Оса» с Полом Раддом заработал 288 млн рублей и возглавил чарт уикенда. «Суперсемейка» спустилась на вторую строчку с результатом в 43 млн, а «8 подруг Оушена» — на третью (31 млн). На счету мультфильма о семействе Исключительных скопилось уже в общей сложности 800 млн, а комедия с Сандрой Буллок добралась до планки в 345 млн.

На четвертой позиции комедия «Ты водишь!» о друзьях — фанатах салочек, она собрала 28 млн рублей и наконец перевалила за первую сотню — 125 млн за две недели проката. Фильм-катастрофа «Во власти стихии» прибавил еще 21 млн. Теперь его касса составляет 72 млн рублей.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, проходившие в этот уикенд футбольные матчи снова сказались на посещаемости кинотеатров — наименьшие сборы принесли пятничные и субботние сеансы. Однако благодаря сильной новинке — новому блокбастеру «Человек-муравей и Оса» — общая касса уикенда оказалась на хорошем уровне.

— Киноманы высоко оценили сиквел, который стал не менее ярким и зрелищным, чем предыдущая часть — «Человек-муравей» 2015 года, — отметила киноэксперт. — К тому же низкий возрастной рейтинг (12+) позволил фильму расширить целевую аудиторию. В итоге он собрал на старте больше первой части.

Единственный российский фильм в топ-10 — всё та же «Ночная смена» с Павлом Деревянко. По сравнению с предыдущей неделей комедия Марюса Вайсберга спустилась с шестой позиции на девятую и заработала еще 6 млн. Ее совокупная касса за три недели проката составляет приличные 108 млн рублей.

— Подходящий к концу чемпионат мира по футболу вряд ли окажет значительное влияние на результаты грядущего уикенда, — полагает Ольга Зинякова. — Матчей с участием российской сборной больше не будет, а главный релиз недели — анимационный фильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет» — рассчитан на широкую семейную аудиторию.

Также в прокат выходят новинки для различных целевых групп. Например, «Небоскреб» с Дуэйном Джонсоном порадует поклонников боевиков, в то время как женскую аудиторию должна заинтересовать драматическая комедия «Талли» с Шарлиз Терон в роли многодетной матери. Что до молодежи, ее ждет российский фантастический фильм ужасов «Русалка. Озеро мертвых» от режиссера прошлогоднего хоррора «Невеста».

Комедийный жанр будет представлен итальянским хитом «Большая афера в маленьком городе», а документальный — отечественным «Генезисом 2.0», завоевавшим специальный приз за операторскую работу на престижном фестивале «Сандэнс». Кроме того, специально для поклонников британской рок-группы Muse на больших экранах будет показан концерт Muse: Drones World Tour.