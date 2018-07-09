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Путин пропустил матчи сборной России по футболу из-за плотного графика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин не посетил матчи национальной сборной по футболу, поскольку они не входили в его рабочий график. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«То, что президент не был на матчах, это не означает, что он очень горячо не болел за наших», — пояснил пресс-секретарь. По его словам, в график президента входят посещение двух матчей мундиаля: матча-открытия и финальной игры за первое место.

Ранее стало известно, что Владимир Путин пригласил российскую на совещание для обсуждения использования инфраструктуры от ЧМ-2018. По словам Дмитрия Пескова, оно пройдет в Калининграде.

Несмотря на проигрыш в четвертьфинале, российский лидер высоко оценил игру футболистов из России. В разговоре с тренером команды Станиславом Черчесовым Путин отметил «красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии».

В субботу, 7 июля, россияне по пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вырвались вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться. В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях.

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