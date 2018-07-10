Обращение к органам

На днях в Испании вспыхнул скандал. Прессе стало известно, что Гражданская гвардия и Национальная полиция страны перехватили, по меньшей мере, четыре телефонных звонка, в которых экс-президент ФК «Барселона» Сандро Росель (в настоящее время за решеткой под следствием) недвусмысленно признает, что «купил незаконно печень» для бывшего игрока и нынешнего спортивного директора «Барсы» Эрика Абидаля, которому в 2012 году была проведена операция по пересадке этого органа для преодоления онкологического заболевания. Подробности – в материале портала iz.ru.

Беседы были отправлены судье Кармен Ламеле, ведущей дело по обвинению Роселя в отмывании денег. Ламела решила выделить полученную информацию в отдельное производство, поскольку «обнаруженные факты могут быть основанием для подозрения в совершении преступления, связанного с торговлей органами и незаконной трансплантацией».

Говорят, что не сват и не брат

В 2011 году у Абидаля, одного из игроков звездной «Барсы», был обнаружен рак печени. Тогда же футболиста прооперировали, удалив злокачественную опухоль. Операция, по сообщениям прессы прошла успешно, что подтвердило и скорое возвращение Абидаля на поле. Однако в начале 2012 года клуб объявил, что французский защитник страдает от ухудшения здоровья и срочно нуждается в пересадке печени. Иного решения проблемы врачи не видели.

10 апреля этого же года, после того как был найден донор, Эрик вернулся в Barnaclinic (частное отделение Hospital Clinic de Barcelona), где и был прооперирован с удовлетворительным результатом. Несколько позднее футбольный клуб «Барселона» распространил в прессе информацию, что донором выступил двоюродный брат Абидаля.

О родственнике футболиста, отдавшем тому часть своей печени, было известно только то, что его зовут Жерар и что проживает он во Франции. Окружение игрока и многочисленные болельщики команды (а Эрика фаны сине-гранатовых любили, может, всего чуть меньше, чем Месси, Чави и Иньесту) с пониманием отнеслись к нежеланию клуба, футболиста и собственно донора раскрывать дополнительную информацию.

органы Эрик Абидаль, игрок футбольного клуба «Барселона» Фото: Global Look Press/Xavier Bonilla

Сомнения, что Жерар действительно является родственником Эрика, и стал донором исключительно из альтруистических побуждений, возникли у полиции в апреле 2017 года. В тот момент экс-президент ФК «Барселона» Сандро Росель, ушедший в отставку с поста в 2014 из-за скандала с покупкой у бразильского «Сантоса» Неймара, уже находился под следствием.

Полиция и финансовые органы «крутили» Роселя на предмет получения незаконных комиссионных при организации товарищеских матчей, недоплаты налогов и отмывания средств. Так что вполне вероятно, что правоохранители вели прослушивание телефонных переговоров Сандро. Оснований для получения на это разрешения у прокурора силовики имели предостаточно.

Телефонные звонки, побудившие полицию начать расследование пересадки печени Абидалю, как сообщает Еl Confidencial, сделаны были в апреле 2017, буквально за несколько недель до того, как экс-руководителю «Барсы» изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Информация же об их содержании стала достоянием общественности 4 июня 2018.

«Нарушений не было. Но мы еще раз проверим»

Испанская Национальная Организация Трансплантаций (Organización Nacional de Trasplantes – ONT) объявила о проведении собственного расследования «дела Абидаля».

«ONT не была официально извещена об изучении полицией условий получения Эриком Абидалем печени от донора, считающегося близким родственником французского футболиста, – немедленно отреагировала упомянутая выше организация на публикации в прессе. – До настоящего момента у нас не было сомнений в законности пожертвования донором части своего органа пациенту, страдавшему онкологическим заболеванием. Согласно имеющимся в архивах Hospital Clinic de Barcelona (госпиталя, где проводилась операция по пересадке – прим. iz.ru) материалам, вся процедура была проведена без каких-либо нарушений законодательства и существующего протокола передачи органа от живого донора. Правоохранительные структуры не известили ONT о проводящемся ими расследовании, руководство организации узнало об этом только из прессы. С целью проверки, насколько обоснованы подозрения полицейских, ONT вместе с OCATT (Каталонская Организация Трансплантаций – Organización Catalana de Trasplantes) и Hospital Clinic de Barcelona проведут собственное расследование ситуации».

Документ с таким текстом был направлен медиками в редакцию El Confidencial.

органы Фото: Depositphotos

При этом ONT напомнила, что Испания была первой страной, внесшей в свой Уголовный Кодекс статью о наказании (до 12 лет лишения свободы – прим. iz.ru) за торговлю человеческими органами. И для того, чтобы избежать каких-либо нарушений в процедуре подготовки трансплантации, в стране был введен тройной контроль процесса:

1. Независимая медицинская бригада, которой предстоит произвести извлечение органа и последующую операцию по его пересадке, должна убедиться, что действия донора и реципиента осознанны, выполняются добровольно и не имеют коммерческой мотивации.

2. Комитет по этике госпиталя, где будет проводиться операция, должен дать свое положительное или отрицательное заключение по каждому конкретному случаю.

3. Донор в сопровождении врача бригады, которая будет выполнять удаление органа, вместе с медиком, который оценивал состояние донора и давал заключение о совместимости его органа с организмом реципиента, должны быть опрошены судьей. В задачу представителя юстиции входит выяснить и подтвердить, что решение донором о передаче своего органа или его части было принято не в расчете на финансовую компенсацию и без оказания психологического давления. В случае возникновения сомнений в том, что пожертвование производится добровольно и бескорыстно, разрешение на пожертвование органа дано не будет.

Директор ОСАТТ Жауме Торт (Jaume Tort) в интервью корреспонденту агентства новостей EFE сообщал, что «весь процесс трансплантации печени игроку «Барселоны» Эрику Абидалю от его двоюродного брата соответствовал нормам контроля. В нем было задействовано 50 человек – как можно утверждать, что они все договорились между собой закрыть глаза на какие-то несоответствия?»

В дополнение к обязательным трем уровням контроля, за всеми операциями по пересадке органов наблюдает еще и Министерство здравоохранения страны. Многовато получается людей, которых надо заинтересовать материально, чтобы они не открывали рта. Ну, прямо тот самый случай, когда молчание – золото. В самом что ни на есть буквальном смысле.

органы Фото: Global Look Press/Rainer_Droese

Практика предоставления органов для трансплантации живыми людьми не слишком распространена. В течение 2017 года в Испании проведено 1219 операций по пересадке печени, взятой у умерших доноров. У живых – всего 17. Эксклюзивность этих семнадцати ситуаций по определению заставляет проявлять к ним особое внимание правоохранительных органов.

Оказывается, одно расследование по факту пересадки печени Абидалю уже проводилось. Негласно. В результате этих действий правоохранителей выяснилось, что среди документов, представленных в Clinic, не фигурирует собственно паспорт Жерара, а есть лишь его номер. Госпиталь запрашивал у Франции свидетельства о рождении Эрика и Жерара, чтобы определить наличие родственных связей. Документы были получены по факсу. У матерей Жерара и Эрика обнаружилось совпадение в одной из фамилий.

Во многих странах мира сложилась практика, когда в документ новорожденного вносится фамилии отца (как правило, первой) и матери (второй). Так появились основания считать, что обе женщины, носящие фамилию Арманд, могут быть сестрами. Фамилия Арманд, как репортеры испанских СМИ выяснили позднее, присутствует и в документе самого Жерара.

Попутно французы прислали номер национального идентификационного документа Жерара, который совпал с номером предъявленного им паспорта в Clinic.

Дело в 2017 году было закрыто за отсутствием состава преступления, но 4 июля 2018 года его открыли вновь уже на основании прослушки телефонных разговоров Роселя годичной давности.

Логично предположить, что переговоры могут, в конце концов, оказаться элементарной подставой недоброжелателей экс-президента «Барсы». Соперничество футбольных клубов, превратившихся, по сути, в коммерческие фирмы, давно уже включает в себя не только поединки на спортивных аренах, но и битву спонсоров за игроков, в которой все средства хороши. В том числе и вбросы порочащей противника «похожей на правду» информации из «источников близких к…».

Имеешь ли ты право на собственное тело?

На мысль, что во вновь открывшемся «деле Абидаля» есть место для фейка, наводит и то, что далеко не все испанские СМИ уделяют внимание скандалу. Правоохранители рано или поздно разберутся и раздадут всем сестрам по серьгам: оправдают или обвинят. Но есть ощущение, что «дело Абидаля» всплыло сейчас не затем, чтобы создать сложности экс-спортсмену, только что назначенному спортивным директором клуба, и даже не затем, чтобы утопить Роселя. Соль в другом. В праве человека на распоряжение собственным организмом.

Согласно юридической трактовке, право собственности сочетает возможность владения, пользования и распоряжения принадлежащим лицу (организации) объектом. Пользование и распоряжение собственным телом в обмен на некоторую денежную компенсацию мораль и гуманитарные ценности приветствуют не всегда.

Например, использовать силу мышц и истязать свой организм перегрузками в спорте для достижения успехов (финансовых в том числе) считается нормальным. А оказание одними лицами другим сексуальных услуг на коммерческой основе презрительно именуется торговлей телом. Где-то – пребывающей «в законе» (проституция разрешена в 15 странах Европы), где-то – порицаемой обществом, но не наказуемой уголовно, где-то – открыто осуждаемой и запрещенной.

В случае с донорством органов ситуация еще сложнее и парадоксальнее. Ваши почки, печень и прочее вам принадлежат не полностью, а с оговорками. Пожертвовать кому-то «деталь» организма вы можете, но только в порядке благотворительности. Не рассчитывая на вознаграждение. Потому что «если всем разрешить торговать своей печенью или почками, то мафия возьмет этот процесс под контроль и начнется продажа людей на органы».

органы Фото: Depositphotos

Но именно сейчас, когда собственную печень передать нуждающемуся за вознаграждение нельзя, черный рынок органов очень даже развит. И полон товара. На котором именно организованная преступность и зарабатывает.

Как сообщает колумбийское издание Semana, ссылаясь на данные Всемирной Организации Здравоохранения, за год в мире производится примерно 70 тысяч операций по пересадке почек. И не менее, чем в 4 тысячах случаев реципиенты покупают органы.

Цена почек на черном европейском рынке, утверждает Европол, ссылаясь на данные неправительственной организации Human Rights Watch de Asia, доходит до 230 тысяч евро, печени – до 133 тысяч, легкого – до 150 тысяч, поджелудочной железы – до 120 тысяч. Если учесть, что приобретаются органы у доноров по цене 35 – 40 тысяч евро, легко посчитать размер навара мафии на этом.

Для тех, кто полагает, что существующая ныне система донорства органов обеспечивает «равные права ожидания бесплатных органов для всех нуждающихся и стоящих в очереди на операцию», можно привести пример Дэвида Рокфеллера. За свою долгую 101 летнюю жизнь недавно скончавшийся миллиардер перенес 7 пересадок сердца и умер после восьмой. Как-то даже неудобно задавать вопрос, а действительно ли он все восемь раз честно выстаивал бесплатные очереди? Многие ведь и один раз достояться не успевают.

Впрочем, предложения — подумать над ситуацией и поставить коммерческое донорство под государственный контроль, сделать его легальным, уже звучат. В конце концов, «если не можешь развалить (черный рынок, организованный мафией), то возглавь». Причем речь не идет об альтернативе – либо все платное, либо все бесплатное: государственная и частная медицина, например, вполне уживаются на одном профессиональном пространстве.

Понятно, что инициаторов «монетизации органов» наверняка обвинят в подрыве моральных устоев общества и т.д. Но ведь мораль – это тоже человеческое изобретение. Нормы ее вырабатываются обществом и им же модифицируются. И если все большее количество стран рассматривает эвтаназию, как помощь в избавлении от мук, причиняемых неизлечимыми заболеваниями, а не как помощь при совершении самоубийства, то и к праву человека продать свой собственный орган отношение тоже может поменяться.

Лицо, оставляющее завещание со словами: «в случае моей смерти в результате несчастного случая прошу передать мои органы…» может захотеть оказать последнюю услугу своим родным и близким. Которым очень помогут вырученные от этого деньги: кому-то – вылечиться от тяжелой болезни, кому-то – заплатить за получение образования.

Пока же получается так, что помочь своим считается проявлением меркантильности, а неизвестным людям, да еще и бесплатно – пример гуманизма.

Кстати, в 2009 году в США была предпринята попытка внести в Закон о запрете трафика органов пункт о компенсационных выплатах донорам, но депутаты Конгресса эту поправку отклонили.