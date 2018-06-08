Некриминальное убийство

Парламент в Португалии поставил точку в жаркой дискуссии, которая разгорелась в стране, — следует ли декриминализировать наказание специалистам, которые практикуют эвтаназию. Большинством голосов предложенный пакет законопроектов, легализующих эту процедуру, был отклонен, однако голоса народных избранников почти полностью повторили общественные настроения — против высказались 115 депутатов, за — 100, еще четверо воздержались. При этом Португалия — не единственное государство Европы, активно обсуждающее возможность введения легальной эвтаназии. В том, почему так получилось и зачем европейскому обществу нужно такое право, — разбирался портал iz.ru.

Португальский исход

Дебатам в парламенте предшествовали споры в прессе и манифестации на улицах. Участники высказывались как за эвтаназию, так и против. Масла в огонь подлила обошедшая все СМИ мира за несколько дней до этого новость об австралийском ученом Дэвиде Гудолле. 104-летний мужчина решился на эвтаназию по причине старости и немощи, но на родине сделать этого не мог — процедура на Зеленом континенте уголовно наказуема. Престарелому австралийцу пришлось совершить путешествие в Швейцарию, где он добился своего.

Перед началом обсуждения накалилась и ситуация в стране. Влиятельная местная газета Expresso за неделю до события написала, что «президент республики не пропустит закон об эвтаназии, даже если документ будет принят парламентом». Правительство тут же опровергло этот комментарий, и через несколько часов СМИ страны получили заявление исполнительной власти следующего содержания: «Президент республики Марселу Ребелу де Соза неоднократно повторял, что пока не хочет высказывать свою позицию по четырем законопроектам о декриминализации эвтаназии, рассматриваемым депутатами. Чтобы не навязывать свое мнение законодателям, президент обнародует его после того, как решение ассамблеей будет принято».

эвтаназия Фото: REUTERS/Rafael Marchante

С законодательной инициативой выступила группа депутатов, в которую входят представители фракций от правящей Социалистической партии (ПСП), Левого блока (объединение нескольких партий коммунистического типа), Партии за животных и природу, а также Партии зеленых. Группа, согласно подсчетам экспертов, могла собрать до 175 голосов. При общем количестве депутатов ассамблеи в 230 человек аналитики не стеснялись говорить, что «практически ясно, какое решение будет принято».

«Практически ясное» предположение тем не менее оказалось неверным. По мнению прессы, «схватку в парламенте выиграла улица»: накануне дня голосования по проекту католическая церковь сумела организовать мощную демонстрацию протеста, а кардинал Мануэл Клементе, архиепископ Лиссабонский, дал интервью религиозному информационному агентству Ecclesia. «Общество выражает несогласие с проектами утверждения эвтаназии в качестве юридически законного ухода из жизни, — сказал священник. — И если ассамблея хочет жить в гармонии с народом, она обязана его услышать».

Дискуссия депутатов растянулась на два дня вместо одного запланированного и завершилась победой противников легализации эвтаназии.

Где это легально

В настоящее время эвтаназия легализована в трех государствах Европейского сообщества — Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Голландцы были первыми, приняв в 2001 году соответствующий закон. Проект этой юридической нормы обсуждался начиная с 1993 года. Для того чтобы эвтаназия в Нидерландах не считалась преступлением, должны быть соблюдены определенные условия, первым и главным из которых является желание самого человека. Просьбы семьи пациента во внимание не принимаются. Более того, эвтаназии могут быть подвергнуты и несовершеннолетние. При этом дети в возрасте от 12 лет до 16 лет должны подкрепить свое заявление письменным согласием родителей. 16-летним это уже не требуется, но у родителей есть обязанность участвовать в процессе принятия детьми такого решения.

эвтаназия1 Фото: ТАСС/Александр Щербак

За последнее десятилетие, как утверждает испанское издание El Confidencial, получившее сведения от источников в голландском минздраве, ежегодная статистика случаев эвтаназии выросла в три раза. При этом нидерландский психиатр Паулан Старке, специализирующийся на этих вопросах, утверждает, что «представленные цифры значительно ниже реальных». Согласно официальной информации, в 2015 году в Стране тюльпанов было зарегистрировано 5,5 тыс. подобных случаев. Из них четыре были объявлены некорректными, то есть следственные органы предполагают, что уход был не добровольным, а совершенным под давлением. Возможная криминальная составляющая процесса на росте спроса на услугу не сказалась, да и законодателей к модификации норм не подтолкнула.

В Бельгии процедуру практикуют с 2002 года, а с 2014-го она доступна не только взрослым, но и несовершеннолетним (в последнем случае — с согласия родителей). Заявителю необходимо представить документ, свидетельствующий, что решение принято добровольно. Кроме того, медики обязаны представить объективные данные, что здоровье больного не улучшается и перспектив выздоровления нет. Причем эти выводы лечащего врача должны подтвердить сторонние специалисты.

В Люксембурге законодательство допускает эвтаназию с 2009 года. Условия, обязательные к соблюдению: больной должен осознавать последствия принимаемого им решения; быть в курсе своей медицинской ситуации и отсутствия перспектив улучшения; ощущать постоянные и невыносимые страдания; решение должно быть принято без внешнего давления.

Отрасль туризма

Уголовный кодекс Швейцарии запрещает помощь в осуществлении процедуры, если это «делается из эгоистических побуждений». Эвтаназия на основе «неэгоистичных причин» нормами уголовного кодекса не регулируется никак. Этим пользуется определенная группа лиц: здесь существует несколько ассоциаций, где консультируют желающих пройти процедуру, — Dignitas, Ex International, Exit, Eternal Spirit и Lifecircle среди прочих.

эвтаназия2 Фото: Getty Images/BURGER/PHANIE

Практиковать эвтаназию в этой альпийской стране начали еще в 40-х годах прошлого столетия. В 2006 году Швейцарский федеральный суд постановил, что «каждый человек, используя свои умственные способности, имеет право определять». Этот вердикт не только придал импульс развитию названных выше ассоциаций, но и послужил толчком к развертыванию своеобразной отрасли иностранного туризма — поездкам за этой процедурой.

Отрасль, при ближайшем рассмотрении, оказывается весьма выгодным и для организаторов, и для государства предприятием, поскольку в отличие от швейцарских граждан иностранцы не имеют прямого доступа к клиникам и госпиталям, где подобные процедуры разрешены. Зарубежные гости доступ к услуге получают через клубы, которые всегда весьма недешевы. Ежегодный взнос в Exit, ассоциации, работающей исключительно со швейцарцами, составляет €50. Стоимость собственно финальной акции — €800.

Иностранцам же приходится становиться членами Eternal Spirit или Dignitas, где вступительный взнос составляет €10 тыс. и €10,5 тыс. соответственно. Что обеспечивает организациям безбедное существование, а государству — солидные поступления в бюджет от них в виде налогов. Руководители клубов объясняют высокие ставки «регулярным участием в судебных процессах, связанных с доказательством, что их деятельность не противоречит общепринятой этике», — отсюда и издержки. «Спрос на наши услуги очень велик, — утверждает Эрика Прозиг, глава Eternal Spirit. — Постоянно звонят люди из Германии, Великобритании, Австралии, Франции, Италии, Таиланда, Китая, США, Канады, Японии».

эвтаназия3 Фото: TASS/Zuma/Adrian Wyld

За 17 лет президентства в Eternal Spirit Эрика Прозиг «помогла» 2 тыс. иностранцев. Особенно высок спрос среди немцев (840 человек). Подвергшихся эвтаназии англичан было 244, французов — 159. Объясняется это тем, что в 2015 году в Германии был принят закон о запрете оказания помощи, предусматривающий наказание за нарушение этого положения в виде трех лет лишения свободы. Тем не менее, по словам Моники Дюби, менеджера ассоциации Exit по работе с прессой, «организация прежде всего видит своей задачей предотвращать самоубийства, консультируя людей и указывая на имеющиеся в их жизни позитивные пункты. В 2015 году из 3,5 тыс. человек, пришедших в клуб, реализовали свое право лишь 782 человека, значит, работа ведется не зря».

Согласно соцопросам, регулярно проводимым в стране, 85% населения Швейцарии допускают возможность использования эвтаназии. В Евросоюзе, утверждает Дюби, таких 75%. Что касается швейцарских врачей, то их «ассистентские услуги» весьма ограничены: медики могут лишь рассказать о воздействии того или иного препарата на человеческий организм.

А как в остальном мире?

В шести штатах из 50, входящих в США, эвтаназия не встречает противодействия со стороны закона. Причем в Монтане для проведения этой операции требуется решение суда, а в Орегоне, Вермонте, Вашингтоне, Колорадо и округе Колумбия — нет. Единой концепции в отношении осуществления процедуры не существует, но в каждом из названных штатов практикуется назначение врача-консультанта, кандидатура которого одобряется на самом высоком уровне. Решение пациент должен принять, разумеется, добровольно, причем заявить об этом устно и дважды — с интервалом в 15 дней. Второе заявление дублируется еще и письменно.

В Уругвае в 2014 году был принят закон 18.473, разрешающий эту процедуру. Принятие такого решения доступно только на добровольной основе персоне, достигшей совершеннолетия, находящейся в здравом уме и постоянно получающей медицинские препараты и процедуры. Подобное решение «не должно причинять вреда здоровью третьих лиц». При всем этом уругвайское правительство подчеркивает, что закон не имеет ничего общего с легализацией эвтаназии, поскольку «концепции у этих двух явлений разные».

эвтаназия4 Фото: Getty Images/Michael Klippfeld

В Японии нет законов или специальных официальных указаний по эвтаназии. Однако в последние годы была разработана методика, которая содержит некоторые правила процесса ухода. Япония была первой азиатской страной, создавшей юридические условия, благоприятные для осуществления пассивной эвтаназии. Естественно, существует несколько обязательных требований: пациент испытывает невыносимую физическую боль; нет возможных средств для смягчения страданий пациента; решение больного является свободным и добровольным волеизъявлением.

В марте текущего года Верховный суд Индии признал право выбирать в качестве фундаментального, одобрив пассивную эвтаназию. Активная эвтаназия при этом остается незаконной. Разрешение страдающему было дано после того, как завершились судебные слушания по делу Аруны Шанбауг, медсестры из больницы в Бомбее (ныне — Мумбаи), которая оставалась в коме в течение 42 лет после «изнасилования с отягчающими обстоятельствами». Шанбауг, которая умерла в 2015 году от пневмонии, получила в 1973 году во время нападения преступника повреждение мозга из-за недостатка кислорода (нападавший душил ее цепью) и была парализована на всю оставшуюся жизнь.

В феврале 2015 года Верховный суд Канады принял решение о внесении изменений в уголовный кодекс с целью более детального и полного соблюдения прав человека в стране (в том числе и права на эвтаназию). В июне 2016 года были опубликованы новые законодательные акты, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности лиц, которых обвиняли в «пособничестве совершению убийства путем оказания помощи».

В Испании в последние годы вопрос о легализации эвтаназии обсуждается, но из конкретных действий, пожалуй, отметить можно одно: в мае нынешнего года группа депутатов каталонского парламента предложила внести в уголовное законодательство страны поправки, которые освобождали бы от ответственности тех, кто помогает обреченным пациентам.