Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию неизлечимо больных
Верховный суд Индии разрешил проведение пассивной эвтаназии неизлечимо больных людей при наличии их заблаговременного волеизъявления. Об этом сообщает телеканал NDTV.
«Люди вправе умереть с достоинством», — вынес вердикт судья.
Согласно новым правилам, неизлечимо больному человеку могут прекратить поддерживающую терапию, если пациент заблаговременно оставил соответствующее прижизненное волеизъявление. Оно должно быть оформлено в виде завещания, в котором больной указывает свое согласие или несогласие на отключение систем жизнеобеспечения, если он окажется в коме.
Если неизлечимо больной не успел заблаговременно оформить свою волю, то его семья и близкие могут обратиться в суд. Тогда решение о необходимости пассивной эвтаназии будет принимать медицинский совет.
Ранее портал iz.ru писал, что врачи в Бельгии провели эвтаназию пожилому пациенту с болезнью Паркинсона без учета его воли. С просьбой о прерывании жизни к медикам обратилась семья больного.