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Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию неизлечимо больных

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Фото: REUTERS/Anuradha Nagaraj/Thomson Reuters Foundation
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Верховный суд Индии разрешил проведение пассивной эвтаназии неизлечимо больных людей при наличии их заблаговременного волеизъявления. Об этом сообщает телеканал NDTV.

«Люди вправе умереть с достоинством», — вынес вердикт судья.

Согласно новым правилам, неизлечимо больному человеку могут прекратить поддерживающую терапию, если пациент заблаговременно оставил соответствующее прижизненное волеизъявление. Оно должно быть оформлено в виде завещания, в котором больной указывает свое согласие или несогласие на отключение систем жизнеобеспечения, если он окажется в коме.

Если неизлечимо больной не успел заблаговременно оформить свою волю, то его семья и близкие могут обратиться в суд. Тогда решение о необходимости пассивной эвтаназии будет принимать медицинский совет.

Ранее портал iz.ru писал, что врачи в Бельгии провели эвтаназию пожилому пациенту с болезнью Паркинсона без учета его воли. С просьбой о прерывании жизни к медикам обратилась семья больного.

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