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В Боткинской больнице начали проводить операции по пересадке органов

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Фото: РИА Новости/Петр Чернов
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С июня в городской клинической больнице им. С.П. Боткина начали проводить операции по трансплантации органов и тканей. Как сообщается на сайте мэра Москвы, ранее подобные операции были доступны в НИИ имени Склифосовского.

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«Старт трансплантации в крупнейшей городской больнице — Боткинской — позволит сократить время ожидания операции для жителей города Москвы и сделает пока еще редкий вид помощи более доступным», — сказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

Он рассказал, что в больнице уже делают трансплантацию костного мозга и роговицы, а в июне была успешно проведена первая операция по пересадке почки. В ближайшее время врачи Боткинской впервые пересадят печень.

Сообщается, что в Москве существует единый лист ожидания донорских органов. При этом все операции по пересадке органов и тканей проводятся только на бесплатной основе.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане создадут центр по пересадке донорских органов. Он будет осуществлять заготовку и забор органов человека из медицинских организаций.

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