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Китай успешно вывел на орбиту два спутника по заказу Пакистана

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Фото: Global Look Press/Wang_jiang_bo
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Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-1» и пакистанский научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Китайской корпорации космической науки и техники.

Пуск состоялся в 11:56 по местному времени (6:56 мск), ракета стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в провинции Ганьсу.

Задача спутников — исследование природных земельных ресурсов, изучение и предупреждение катаклизмов и природных катастроф.

Соглашение между Китаем и Пакистаном было подписано в 2016 году и предусматривает развитие сотрудничества в космической отрасли, напоминает «Газета.ру».

В конце июня в Японии ракета частной разработки MOMO взорвалась через несколько секунд после запуска. Первая неудачная попытка состоялась 30 июля 2017 года.

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