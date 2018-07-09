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Ребенок попал в реанимацию после нападения стада коров в Башкирии

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Отдел МВД России по Туймазинскому району Башкирии проводит проверку заявления о нападении стада коров на детей. Девятилетний мальчик попал в реанимацию с переломами ребер и гематомой на голове.

По предварительным данным, недалеко от села Япрыково ребята гуляли с собакой, которая залаяла на пасущихся коров. Напуганное стадо направилось в сторону детей. За скотом присматривал пастух, отмечает «МедиаКорСеть».

В июне 15-летний британец заразился редким вирусом коровьей оспы, который был распространен к XVIII веке и практически не встречается сегодня. Подросток из Уэльса покормил на семейной ферме коров, а потом покрылся язвами.

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