Ребенок попал в реанимацию после нападения стада коров в Башкирии

Отдел МВД России по Туймазинскому району Башкирии проводит проверку заявления о нападении стада коров на детей. Девятилетний мальчик попал в реанимацию с переломами ребер и гематомой на голове.

По предварительным данным, недалеко от села Япрыково ребята гуляли с собакой, которая залаяла на пасущихся коров. Напуганное стадо направилось в сторону детей. За скотом присматривал пастух, отмечает «МедиаКорСеть».

В июне 15-летний британец заразился редким вирусом коровьей оспы, который был распространен к XVIII веке и практически не встречается сегодня. Подросток из Уэльса покормил на семейной ферме коров, а потом покрылся язвами.