В Британии подросток заразился исчезнувшим вирусом

15-летний британец заразился редким вирусом коровьей оспы, который был распространен к XVIII веке и практически не встречается сегодня.

Как сообщает издание Metro, подросток из Уэльса покормил на семейной ферме коров, а через некоторое время обнаружил у себя на теле множество язв.

После госпитализации врачи диагностировали у ребенка заражение коровьей оспой, которая считалась исчезнувшим заболеванием, так как последний случай был зарегистрирован примерно 15 лет назад.

Мать подростка объяснила, что, когда он кормил телят, они покусывали его руки, что и привело к заражению. От проявлений болезни молодому человеку пришлось лечиться более шести недель. Только после этого сыпь начала сходить.

Вирус коровьей оспы может передаться человеку только от животного. В настоящее время заразиться им практически невозможно, так как процесс доения коров автоматизирован.

9 июня сообщалось, что в Липецкой области ввели карантин в связи с выявлением заболеваемости бешенством. Ограничительные меры будут действовать два месяца.