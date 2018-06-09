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Карантин вводят из-за бешенства в Липецкой области

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Карантин вводится в нескольких селах Липецкой области в связи с выявлением заболеваемости бешенством. Ограничительные меры будут действовать два месяца.

Бешеных животных обнаружили в частных подворьях на территории ОО «Водоканал». В связи с этим карантин ввели в селах Череянь, Большой Самовец, Бигильдино и Панино. Соответствующие постановления подписал глава администрации Липецкой области, сообщает GOROD48.

Карантин будет действовать в течение двух месяцев. В это время на территории запрещено выводить собак, торговать животными, вывозить их за пределы действия карантина.

Большое количество случаев бешенства выявлено в Орловской области. С начала года вирусом заразились более 40 животных.

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