Карантин вводят из-за бешенства в Липецкой области

Карантин вводится в нескольких селах Липецкой области в связи с выявлением заболеваемости бешенством. Ограничительные меры будут действовать два месяца.

Бешеных животных обнаружили в частных подворьях на территории ОО «Водоканал». В связи с этим карантин ввели в селах Череянь, Большой Самовец, Бигильдино и Панино. Соответствующие постановления подписал глава администрации Липецкой области, сообщает GOROD48.

Карантин будет действовать в течение двух месяцев. В это время на территории запрещено выводить собак, торговать животными, вывозить их за пределы действия карантина.

Большое количество случаев бешенства выявлено в Орловской области. С начала года вирусом заразились более 40 животных.