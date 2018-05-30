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Восемь случаев бешенства выявлено в Астраханской области

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Россельхознадзор сообщает о восьми случаях заболевания бешенством у животных в Астраханской области. Факты заражения были выявлены с января по апрель 2018 года.

Эксперты отмечают, что проблемой является увеличение численности безнадзорных собак и кошек. На территории региона проводятся постоянные рейды для отлова животных, сообщает «Астрахань 24». Жителе Астраханской области просят соблюдать меры профилактики бешенства, в том числе проводить регулярную вакцинацию домашних питомцев.

Как сообщал портал iz.ru, собака напала на женщину в Нижегородской области. Пострадавшей поставили необходимые уколы, а пса усыпили. При лабораторных исследованиях было установлено, что собака болела бешенством.

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