Более 40 случаев бешенства зафиксировано в Орловской области

Два случая бешенства выявили за один день в Орловской области. С начала года опасным вирусом заразились более 40 животных.

По данным Россельхознадзора, положительные результаты анализа на бешенство зафиксированы у лисы в Урицком районе и у собаки в Шаблыкинском районе. При этом специалисты указывают, что в летний сезон риск заражения возрастает, пишет InfoOrel.ru. С начала года вирусологи выявили 41 случай бешенства, что больше показателей прошлого года.

В случае нападения животных жителям Орловской области рекомендовано обращаться за помощью в травматологические пункты.

Ранее власти региона приняли решение о продлении отстрела лисиц. Охота может проводиться до 1 июля. Это необходимо для того, чтобы сократить риск распространения бешенства.