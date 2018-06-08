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Более 40 случаев бешенства зафиксировано в Орловской области

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Два случая бешенства выявили за один день в Орловской области. С начала года опасным вирусом заразились более 40 животных.

По данным Россельхознадзора, положительные результаты анализа на бешенство зафиксированы у лисы в Урицком районе и у собаки в Шаблыкинском районе. При этом специалисты указывают, что в летний сезон риск заражения возрастает, пишет InfoOrel.ru. С начала года вирусологи выявили 41 случай бешенства, что больше показателей прошлого года.

В случае нападения животных жителям Орловской области рекомендовано обращаться за помощью в травматологические пункты.

Ранее власти региона приняли решение о продлении отстрела лисиц. Охота может проводиться до 1 июля. Это необходимо для того, чтобы сократить риск распространения бешенства.

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