Ребенок заразился энцефалитом после укуса клеща в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ребенок заразился энцефалитом после укуса клеща. Еще 10 человек состоят на учете медиков с подозрением на опасное заболевание. Об этом сообщила пресс-служба властей региона.

Случай заражения энцефалитом зарегистрировали в Тугуро-Чимиканском районе.

«Также на госпитализации, после укуса клеща, находятся девять человек, в том числе три ребенка», — говорится в сообщении правительства Хабаровского края.

Отмечается, что с начала 2018 года к врачам из-за укусов клещей обратились порядка 4 тыс. жителей региона, 1,5 тыс. из них — дети.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

15 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что более 219 тыс. человек, в том числе более 57 тыс. детей, стали жертвами укусов клещей и обратились в медучреждения в этом году.

При этом вирусным клещевым энцефалитом заразились 53 человека, еще 545 заболели боррелиозом, который тоже передается при укусе клеща.

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание. Поражает нервную систему.