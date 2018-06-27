Стадо коров погибло от удара током в результате непогоды в Татарстане

Почти 60 коров погибли в результате ЧП, вызванного неблагоприятной погодой в Татарстане. Животных ударило током от оборвавшихся проводов.

Инцидент произошел в селе Казаклар. Из-за сильного ветра с крыши слетел кусок листового железа. Он оборвал провода, которые упали на здание фермы. В результате от удара током погибли 57 коров, сообщает ProKazan.ru.

Погибших животных увезут в Елабугу для дальнейшей утилизации.

Похожий инцидент произошел в Зеленодольском районе. Там молния ударила в ЛЭП, провода упали на землю, и по ним прошли животные. Погибли четыре коровы и восемь овец.